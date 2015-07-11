В России судят контрактников, сбежавших с полигона: не хотели воевать на Донбассе

В России несколько десятков контрактников из в/ч № 22179 33-й отдельной мотострелковой бригады (Майкопская разведывательная бригада) сбежали с полигона в Ростовской области, поскольку испугались отправки в Украину. Против них возбуждены уголовные дела, им грозит до 10 лет лишения свободы за самовольное оставление частей и дезертирство.

Военные и их родственники рассказали «Газете.Ru», что жили в нечеловеческих условиях и их агитировали поехать добровольцами на Донбасс.

23-летний рядовой Анатолий Кудрин из Майкопской разведывательной бригады уже осужден за самовольное оставление места службы — он получил полгода колонии-поселения. Еще двое военнослужащих находятся под арестом, следствие по другим контрактникам, самовольно оставившим полигон, пока продолжается. По словам юристов, солдаты покинули полигон «Кадамовский» в Ростовской области, так как опасались отправки на войну на Донбасс.

О том, что происходило на полигоне, подробнее рассказывает находящийся под подпиской о невыезде 22-летний младший сержант Александр Ененко.

«После «срочной» службы, которую я проходил в этой же части, там остался по контракту. Контракт заключил с 26 ноября 2012 года на три года, — пояснил «Газете.Ru» Ененко, служивший командиром отделения управления.

Ененко говорит, что видел «неких людей в камуфляжной одежде без знаков различия, агитировавших за деньги воевать на Донбассе».

По версии следствия, контрактники оставили полигон «Кадамовский», «не желая переносить тяготы и лишения военной службы». Теперь все эти контрактники, это несколько десятков человек, под следствием по ст. 337 УК РФ («Самовольное оставление части», до 5 лет лишения свободы) и ст. 338 УК РФ («дезертирство», срок до десяти лет).

Заместитель гендиректора ООО "Первый объединенный союз юристов Кубани" Татьяна Чернецкая, представляющая интересы пяти контрактников, против которых возбуждены уголовные дела, рассказала, что, по ее данным, речь идет о десятках уголовных дел в отношении покинувших полигон военнослужащих. "Командир части, передают ребята, заявляет: военно-следственный отдел не справляется, столько уголовных дел, - утверждает Чернецкая. - Парням присваивают номера 101, 137 в очереди на возбуждение уголовных дел, получают номер и ждут вызов к следователю".

Судя по официальной статистике Майкопского гарнизонного суда, за первые полгода 2015 года по статье 337 УК РФ ч. 4 (самовольное оставление части) осуждено 62 военнослужащих, причем за предыдущие пять лет таких постановлений было 35.

"Никто воевать на Донбассе не хотел ни за 8 тысяч в день, которые обещали рекрутеры, ни за 28. Военнослужащие бежали (с полигона. - ред.), кто-то просил деньги у родных, другие добирались перекладными, автостопом. По приезду в часть они подавали рапорта на увольнение, но их просто не рассматривали", - утверждает Чернецкая.