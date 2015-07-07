ОБСЕ фиксирует значительное сосредоточение боевиками тяжелого вооружения вопреки Минским соглашениям

Как говорится в отчете миссии, беспилотные летательные аппараты наблюдателей продолжают фиксировать тяжелое вооружение на запрещенных территориях.

Так, 4 июля были замечены 5 основных боевых танков на восток от поселка Широкино на подконтрольных боевикам "ДНР" территориях. Также, на территории "ДНР" было замечено два танка возле села Мичурино (55 км на северный восток от Мариуполя), сосредоточение десяти танков и восьми бронетранспортеров недалеко от села Солнцево (61 км на северо-восток от Мариуполя).

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При этом миссия отмечает, что "в этом же секторе были замечены четыре самоходных гаубицы и сосредоточение семи танков, двадцать три бронетранспортера, два понтоно-мостовые парки, а также один 240 - мм миномет 2С4 "Тюльпан" рядом с Комсомольским (44 км на юго-восток от Донецка)".

В то же время, в тот же день беспилотники миссии на подконтрольных правительству Украины на восток от Мариуполя заметили два танка.

На следующий день, беспилотник миссии на территориях "ДНР" заметил самоходную гаубицу рядом с селом Петровское (77 км на северо-восток от Мариуполя), сосредоточение восьми танков, двадцати четырех бронетранспортеров в Комсомольском и 10 танков рядом с Сонцеве.

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Как сообщал УНИАН, СММ ОБСЕ заявляет, что боевики террористической организации "ДНР" признали, что используют современные устройства для глушения сигнала во время полетов беспилотных летательных аппаратов на востоке Украины.