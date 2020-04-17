Российские оккупанты на Донбассе используют карантин для подготовки диверсантов – разведка

Также противник интенсивно пополняет запасы боекомплекта в передовых подразделениях.

Российское оккупационное командование использует введение карантинного режима на временно оккупированных территориях Донбасса для подготовки диверсионных групп и снайперских пар.

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Об этом со ссылкой на данные разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«Российское оккупационное командование использует введение карантинного режима на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для сокрытия подготовки диверсионных групп и снайперских пар», - отметил он.

По словам Гуцуляка, в течение этой недели оккупанты вне полигонов активно готовили диверсантов и снайперов.

Кроме того, оккупанты интенсивно пополняют запасы боекомплектов в передовых подразделениях, в том числе боеприпасы для стрелкового оружия и гранатометов.

При этом Гуцуляк отметил, что защитники Украины контролируют обстановку на линии боевого соприкосновения и находятся наготове дать достойный вооруженный отпор на коварные вражеские действия со стороны российско-оккупационных войск.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 апреля, российские войска один раз ударили по позициям сил ООС.