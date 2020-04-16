У Зеленского показали фото обмена пленными на Донбассе

Сегодня Украина в рамках обмена вернет 19 граждан.

В Офисе президента показали фото взаимного освобождения удерживаемых лиц, которое проходит сегодня на Донбассе.

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Украина возвращает 19 своих граждан, которых незаконно удерживались на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Освобожденные пройдут обязательную обсервацию в специально определенном для этого месте. Они будут обеспечены всем необходимым, в частности медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи.

Отметим, что это уже третий этап освобождения по каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго – в декабре – вернулись 76 граждан.