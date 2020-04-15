В МинВОТ рассказали, кого Украина передаст боевикам в рамках обмена пленными

Домой при этом вернутся "десятки" украинцев, заявил Алексей Резников.

Во время обмена с боевиками так называемых «ЛНР» и «ДНР» Украина вернет из плена «десятки» своих граждан. Обмен запланирован на «завтра-послезавтра».

Читайте такжеОбмен пленными с "ЛДНР": СМИ назвали дату и местоОб этом сообщил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передает hromadske.

«Речь идет о десятках людей, точно больше десяти, в этом перечне есть мужчины и женщины, в этом перечне и гражданские, и военные. Все они граждане Украины», – рассказал Резников.

Назвать точное количество или имена этих пленных министр отказался, «чтобы не сорвать обмен».

На вопрос, кого Украина передаст боевикам, Резников ответил: «Тех, кого во время переговоров обсуждали в запросе, тех, кого просила Российская Федерация, которых было принято решение отдать».

Он уточнил, что среди этих людей есть и граждане России. Однако назвать точное количество человек в этом списке, или их имена он также отказался.

Министр отметил, что обмен будет «завтра-послезавтра», а сейчас идет «нормальный рабочий процесс», связанный со сложностями, в частности, из-за пандемии коронавируса.

Ранее УНИАН сообщал, что, по информации Офиса президента, в вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц идут последние согласования по списку и логистике.