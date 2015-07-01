Бойцов "Торнадо" не обвиняют в совершении какого-либо военного преступления – адвокат

Бойцов роты патрульной службы МВД «Торнадо» не обвиняют в совершении какого-либо военного преступления.

Об этом адвокат бойцов роты «Торнадо», член совета правозащитной группы «Сич» Виталий Погосян заявил на пресс-конференции УНИАН.

«Ни одного военного преступления им не инкриминируется, поэтому для меня загадка, почему этим делом занимается военная прокуратура», - заявил он.

Адвокат, председатель совета правозащитной группы «Сич» Оксана Томчук также отметила, что «не известно, почему военная прокуратура ведет это преступление, поскольку батальон «Торнадо» не относится к системе Вооруженных сил Украины».

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«Мы направили соответствующие заявления на обжалование решений об избрании меры пресечения (бойцам «Торнадо»), поскольку так же, как я не вижу обоснованных подозрений, я не вижу соответствующих предпосылок для содержания их под стражей, исходя из того, что никто не пытался скрываться», - добавила Томчук.

Правозащитник считает обвинения в адрес бойцов «Торнадо» безосновательными, а уголовные преследования бойцов связывает с попыткой дискредитации добровольческого движения в Украине.

«Из тех материалов, которые нам предоставлены для ознакомления, мы видим, что, по крайней мере, в части сексуальных преступлений, которые якобы совершили бойцы «Торнадо», – это просто физиологически невозможно. Это просто беспочвенные обвинения, не имеющие под собой никаких подтверждений и, по нашему мнению, единственное основание для этих обвинений и для данных уголовных преследований - это общая ситуация по добровольческим батальонам, и это есть полная попытка дискредитации добровольческого движения и уничтожения этой прослойки населения», – считает она.

«Мы не видим сейчас никаких доказательств, подтверждающих наличие обоснованных подозрений по любым поводам в отношении бойцов «Торнадо», - подчеркнула Томчук.

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Как сообщал УНИАН, 17 июня суд арестовал восьмерых бойцов роты "Торнадо" по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали, заявили в ГПУ.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо».

Следователи и прокуратура провели обыск на базе расформированной роты «Торнадо» в Привольном Луганской области.

В то же время адвокат бойцов роты патрульной службы МВД «Торнадо» Сергей Погосян заявил, что задержанных военных подвергают пыткам на допросах.