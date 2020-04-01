Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военных ранены

Объединенные силы отвечали прицельным огнем.

Сегодня боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих ранены.

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Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"В течение 1 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, из них дважды - с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений", - говорится в сообщении.

Так, во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Объединенные силы отвечали прицельным огнем.

Отмечается, что высокую активность противник проявил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид". Здесь зафиксировано 10 обстрелов.

Утром оккупанты обстреляли из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов украинских военнослужащих вблизи Павлополя. К вечеру обстрел из БМП-1 был зафиксирована в районе Песков.

По окрестностям Марьинки враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, позиции Объединенных сил возле Новомихайловки в течение дня были трижды обстреляны российскими наемниками из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также после обеда враг дважды устроил провокации с применением стрелкового оружия вблизи Песков и один раз – возле Николаевки.

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"На все дерзкие обстрелы украинские военнослужащие отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Почувствовав на себе решимость и эффективность действий наших защитников, оккупанты немедленно прекращали любую активность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" противник нарушил Минские договоренности, обстреляв из минометов калибра 120 мм окраину Новотошковского, а из минометов калибра 82 мм - позиции Объединенных сил неподалеку Хутора Вольного и Новоалександровки. По защитникам Хутора Вольного оккупанты также применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Сегодня, 1 апреля, в результате вражеских обстрелов получили ранения двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Эвакуационной техникой пострадавшие воины были оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение, и им была оказана надлежащая медицинскаяпомощь", - констатировали в ООС.

Отмечается, что преступные действия российских наемников не остались безнаказанными - военнослужащие Вооруженных сил Украины дали жесткий ответ из имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются.