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В результате обстрелов оккупантов на Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены

07:38, 01 апреля 2020
Война
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Украинские военные давали отпор оккупантам \ фото УНИАН

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Об этом говорится в утренней сводке ООС. В частности, основную активность враг сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где зафиксировано 11 обстрелов.

"Наши позиции у Красногоровки противник дважды обстрелял из минометов калибра 120 мм, потратив 20 мин, и станковых противотанковых гранатометов. По окрестностям Песок российские наемники выпустили 10 мин из минометов 120-го калибра. Позиции вблизи Авдеевки противник трижды обстрелял из минометов калибра 82 мм с общим расходом 32 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Получив адекватный ответ, к вечеру враг прекратил обстрелы", - говорится в сообщении.

"Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг вел огонь по нашим защитникам возле Широкино и Гнутово. Недалеко от Каменки оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета. Опорные пункты Объединенных сил вблизи Опытного вооруженные формирования РФ обстреляли из крупнокалиберного пулемета, а защитников Старогнатовки – из стрелкового оружия. Имеющимися огневыми средствами наши защитники вовремя реагировали на каждый вражеский обстрел и дали оккупантам достойный отпор", - отметили в пресс-службе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из минометов калибра 120 мм и противотанкового ракетного комплекса обстреляли позиции украинских военнослужащих неподалеку Новотошковского, а из минометов калибра 82 мм – вблизи Луганского.

Вечером российские наемники применили против защитников Зайцево гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Как говорится в сводке, наши защитники немедленно реагировали на каждый вражеский обстрел и прицельным огнем по позициям противника заставили его вернуться к соблюдению режима «тишины».

"Во время вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства", - отмечается в сообщении.

По данным разведки, 31 марта благодаря решительному ответу Объединенных сил ликвидированы три российских оккупанта, еще один был ранен. Украинские военнослужащие также уничтожили вражескую боевую машину пехоты.

С началом этих суток российские оккупационные войска обстреляли из станковых противотанковых гранатометов украинские позиции вблизи Марьинки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". После своевременного и адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил вражеские провокации прекратились.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - подытожили в пресс-службе ООС.

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