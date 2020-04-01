В результате обстрелов оккупантов на Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены

Оккупанты 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Об этом говорится в утренней сводке ООС. В частности, основную активность враг сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где зафиксировано 11 обстрелов.

"Наши позиции у Красногоровки противник дважды обстрелял из минометов калибра 120 мм, потратив 20 мин, и станковых противотанковых гранатометов. По окрестностям Песок российские наемники выпустили 10 мин из минометов 120-го калибра. Позиции вблизи Авдеевки противник трижды обстрелял из минометов калибра 82 мм с общим расходом 32 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Получив адекватный ответ, к вечеру враг прекратил обстрелы", - говорится в сообщении.

"Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг вел огонь по нашим защитникам возле Широкино и Гнутово. Недалеко от Каменки оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета. Опорные пункты Объединенных сил вблизи Опытного вооруженные формирования РФ обстреляли из крупнокалиберного пулемета, а защитников Старогнатовки – из стрелкового оружия. Имеющимися огневыми средствами наши защитники вовремя реагировали на каждый вражеский обстрел и дали оккупантам достойный отпор", - отметили в пресс-службе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из минометов калибра 120 мм и противотанкового ракетного комплекса обстреляли позиции украинских военнослужащих неподалеку Новотошковского, а из минометов калибра 82 мм – вблизи Луганского.

Вечером российские наемники применили против защитников Зайцево гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Как говорится в сводке, наши защитники немедленно реагировали на каждый вражеский обстрел и прицельным огнем по позициям противника заставили его вернуться к соблюдению режима «тишины».

"Во время вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства", - отмечается в сообщении.

По данным разведки, 31 марта благодаря решительному ответу Объединенных сил ликвидированы три российских оккупанта, еще один был ранен. Украинские военнослужащие также уничтожили вражескую боевую машину пехоты.

С началом этих суток российские оккупационные войска обстреляли из станковых противотанковых гранатометов украинские позиции вблизи Марьинки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". После своевременного и адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил вражеские провокации прекратились.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - подытожили в пресс-службе ООС.