Оккупанты увеличили использование ДРГ и снайперских пар на Донбассе - разведка

Также оккупационные войска продолжают усиливать свои передовые позиции артиллерийскими и минометными подразделениями и расчетами противотанковых ракетных комплексов.

Российские оккупанты увеличили использование диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар на Донбассе.

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, ГУР сообщает о мерах командования российско-оккупационных войск по дестабилизации обстановки, несмотря на декларативные заявления о намерениях урегулировать ее.

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"По данным наших разведчиков, в течение марта оккупанты увеличили использование диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, укомплектованных кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа Вооруженных сил РФ", - говорится в сводке.

В то же время сказано, что противник продолжает усиливать свои передовые позиции артиллерийскими и минометными подразделениями и расчетами противотанковых ракетных комплексов.

"Украинская защитники находятся на своих позициях, дообустраивают их, и готовы прицельным огнем ответить на любые вражеские вооруженные провокации и заставить противника соблюдать тишину", - отмечается в сводке.