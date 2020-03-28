На Донбассе тяжело ранены двое военнослужащих

Один раненый находится в тяжелом состоянии, другой - в состоянии средней тяжести.

На Донбассе сегодня ранены двое военнослужащих.

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Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook. "Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Возле населенного пункта Шумы противник вел огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное пулевое ранение. Состояние здоровья военнослужащего тяжелое", - говорится в сообщении.

Кроме того, неподалеку от населенного пункта Хутор Вольный пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Его состояние здоровья врачи оценивают как средней тяжести.

Обоим раненым оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.