В Станице Луганской террористы перебили газопровод и разрушили дом - Москаль

09:58, 25 июня 2015
Война
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В ночь на четверг, с 22.00 и до полуночи Станица Луганская подверглась обстрелу из 80-миллиметровых минометов и стрелкового оружия.

joinfo.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службы главы Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, огонь велся с правого берега Северского Донца, оккупированного боевиками так называемой «ЛНР».

В результате обстрела на ул. Ленина перебит газопровод низкого давления. Часть поселка оставалась без газа, однако до утра аварийные бригады успели устранить повреждение и восстановить газоснабжение.

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Также, по данным Москаля, во ул. Барбашова в результате прямого попадания минометной мины полностью разрушен и сгорел частный дом. Обошлось без раненых и погибших.

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