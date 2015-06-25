В Станице Луганской террористы перебили газопровод и разрушили дом - Москаль
09:58, 25 июня 2015Война
524 0
В ночь на четверг, с 22.00 и до полуночи Станица Луганская подверглась обстрелу из 80-миллиметровых минометов и стрелкового оружия.
Москаль рассказал об обстрелах в районе Станицы Луганской / joinfo.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службы главы Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, огонь велся с правого берега Северского Донца, оккупированного боевиками так называемой «ЛНР».
В результате обстрела на ул. Ленина перебит газопровод низкого давления. Часть поселка оставалась без газа, однако до утра аварийные бригады успели устранить повреждение и восстановить газоснабжение.
Читайте такжеМоскаль: Через взорванный боевиками мост в Троицкое невозможно доставить гумпомощь
Также, по данным Москаля, во ул. Барбашова в результате прямого попадания минометной мины полностью разрушен и сгорел частный дом. Обошлось без раненых и погибших.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter