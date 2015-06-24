Боевики сегодня вечером обстреливали Широкино

Об этом сообщает пресс-офицер сектора "М" Ярослав Чепурной, передает 0629.

Противник первым открыл огонь. Украинские военнослужащие в ответ применяют стрелковое вооружение.

Жители Левобережья видят дым в Широкино. В Мариуполе ситуация стабильная.

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В пресс службе полка "Азов" сообщили, что после двух дней затишья, боевики открыли огонь по позициям украинских военных сегодня, 24 июня около 19.45. Обстреливают из минометов 120 мм и тяжелой техники: САУ и гаубиц, калибр снарядов которых составляет 152 мм.

Ранее УНИАН сообщал, что, по информации пресс-центра АТО, в течение сегодняшнего дня боевики значительно снизили свою боевую активность вдоль всей линии разграничения сторон. Всего зафиксировано более 10 случаев нарушения условий прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.