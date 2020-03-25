Оккупанты из гранатометов обстреляли украинские позиции около Водяного
С полуночи оккупанты произвели 5 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе.
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Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Министерства обороны Украины об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил.
«С начала суток по состоянию на 12:30 зафиксировано 5 вражеских обстрелов», - говорится в сообщении.
В частности, ночью российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции на подступах к Авдеевке из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
Также утром противник выпустил 20 мин 120-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил возле Крымского, и еще 3 мины такого же калибра разорвались на украинских позициях возле Орехово.
В районе Водяного после 6 часов утра оккупанты выпустили 5 мин калибра 82 мм, а также открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Кроме того, ручной противотанковый гранатомет враг применил недалеко от Красногоровки.
«Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для подавления активности противника. За текущие сутки боевых потерь в рядах украинских войск нет», - говорится в сводке.