Решение о консультативном совете в ТКГ сегодня принимать не будут – вице-премьер (видео)

По словам министра, на сегодняшний день продолжаются консультации по этому вопросу с Германией, Францией и ОБСЕ.

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое пройдет сегодня по видеосвязи, не будет приниматься решение о создании консультативного совета с участием «представителей ОРДЛО» в рамках политической рабочей подгруппы ТКГ.

Об этом говорится в распространенном СМИ комментарии вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

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«ТКГ происходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически», - заявил он.

Более того, по словам Резникова, непосредственно решение о создании консультативного совета может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. «Они, на сегодняшний день, продолжаются», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в Минске состоялось очередное заседание ТКГ при участии руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Они договорились подписать решение ТКГ о создании в составе политической подгруппы консультативного совета после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в «нормандском формате». Подписание должно было состояться на следующем заседании в Минске 25 марта.

Позже издание «Зеркало недели» обнародовало копию протокола, подписанного в Минске 11 марта. Согласно документу, критерии и порядок назначения членов совета самостоятельно определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, РФ, ФРГ, Францией и ОБСЕ. При этом по 10 представителей от Украины и ОРДЛО будут иметь право решающего голоса, а по одному представителю от РФ, Германии, Франции и ОБСЕ - право совещательного голоса.

Через несколько дней около 60 депутатов от «Слуги народа» призвали президента Владимира Зеленского не допустить создания консультативного совета в политической подгруппе ТКГ в Минске.