Оккупанты вчера били на всех направлениях: в ход шли "тяжелые" минометы, у ВСУ есть раненые

Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащие Объединенных сил получили ранения.

23 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано три обстрела, а именно: вблизи Авдеевки – из стрелкового оружия; рядом с Водяным – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: трижды вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120 мм – 6 мин из 82-мм минометов – 33 мины; в районе населенного пункта Шумы – из противотанкового ракетного комплекса.

Вчера, 23 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

«Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ», – отмечают в штабе.

С началом этих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрелы были зафиксированы вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета и в районе населенного пункта Березовое – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

«Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника. За текущие сутки потерь нет», – заверили в пресс-центре.