Миссия ОБСЕ за выходные зафиксировала более 500 выстрелов из артиллерии и минометов вокруг Донецка

Об этом говорится в отчете миссии за выходные, опубликованном сегодня.

"В течение двух дней, с позиций наблюдательного поста Совместного центра по контролю и координации на центральном железнодорожном вокзале Донецка и других наблюдательных постов, которые расположены в Донецке

и рядом с городом, специальная мониторинговая миссия наблюдала за более чем 500 выстрелами входящего и исходящего огня, соизмеримого с артиллерийским и минометным огнем", - отмечается в отчете.

В частности, наблюдатели находясь на наблюдательном посте центрального железнодорожного вокзала, слышали 187 выстрелов со стороны севера, северо-запада, юго-запада и северо-востока на расстоянии от 2 до 8 км.

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Миссия также отмечает увеличение фактов нарушения прекращения огня в районах рядом с Мариуполем.

В контролируемых украинским правительством районах на расстоянии 14-30 км на северо-восток от Мариуполя, представители ОБСЕ слышали более 170 взрывов от входного и выходного огня, соизмеримого с огнем из танков и артиллерии, что произошло на расстоянии от 1 до 15 км от позиций, которые в то время занимали наблюдатели ОБСЕ.

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Ранее УНИАН сообщал, что спецмиссия ОБСЕ задокументировала факты нарушения Минских договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований. В частности, представитель АП по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что ОБСЕ зафиксировала передвижение двух танков Т-72 через м. Шахтерск, которое находится под контролем бандформирования "ДНР". 4 бронированных машины и 11 танков были замечены на восточных окраинах м. Зугрэс.