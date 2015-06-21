Москаль: Через взорванный боевиками мост в Троицкое невозможно доставить гумпомощь

16:34, 21 июня 2015
Война
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В результате подрыва моста на окраине Троицкого (возле Дебальцево) проезд транспорта в прифронтовой село пока заблокирован.

REUTERS

Об этом УНИАН сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль.

«Диверсионно-разведывательная группа боевиков 20 июня подорвала железобетонный мост через реку Лугань, по которому в Троицкое доставляли гуманитарные грузы, а также продукты питания, товары первой необходимости и тому подобное», - отметил руководитель области.

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Москаль отметил, что этот единственный более-менее безопасный проезд в село ранее уже был поврежден в ходе боевых действий, тогда ремонтным бригадам удалось оперативно его восстановить.

«Через г.Лугань в сторону Троицкого есть еще два моста - возле Мироновского и Калинового (последнее село оккупировано так называемой «ЛНР»), впрочем, появляться там опасно автотранспорту из-за постоянных обстрелов», - уточнил он.

«Сейчас в село через реку может проехать только вездеходная военная техника. Областная власть рассматривает возможность скорейшего установления альтернативной переправы, чтобы восстановить с Троицким безопасное транспортное сообщение», - подчеркнул Москаль.

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