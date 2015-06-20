Боевики в течение дня 37 раз обстреливали позиции сил АТО

Как сообщили в штабе АТО, утром в субботу на подступах к Мариуполю, в районе поселка Лебединский, была вовремя обнаружена и отвергнута на ее исходную позицию вражеская диверсионно-разведывательная группа НВФ.

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Больше всего обстрелов было из запрещенных минометов калибра 120 мм. Из них бандиты сегодня 4 раза били по позициям сил АТО вблизи Гнутового, неподалеку от Мариуполя, а также Авдеевки и Золотого, говорится в сообщении.

Населенные пункты Курдюмовка, Майорск, Кирово, Ленинский и Зайцево, в районе Артемовска, были обстреляны из минометов и 152-мм гаубиц.

Жарче всего было возле Донецка. В Песках, Авдеевке, Марьинке боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машины.

На всех направлениях в течение дня активно работали вражеские снайперы, добавили в штабе.