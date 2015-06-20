В секторе "Б" задержаны диверсанты, среди которых есть россиянин - штаб АТО

Диверсионные группы боевиков продолжают пытаться попасть на подконтрольную Украине территорию.

Об этом "5 каналу" сообщил пресс-офицер штаба АТО сектора "Б" Евгений Силкин.

В частности, накануне поздно вечером пограничный наряд задержал четырех боевиков так называемой "ДНР" вблизи Березового. Один из диверсантов оказался гражданином Российской Федерации.

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"Во время выполнения боевого задания пограничным нарядом в районе восточной окраины населенного пункта Березовое - в лесополосе были задержаны четыре человека, которые осуществляли наблюдение с использованием оптических приборов и собирали сведения о расположении позиций сил антитеррористической операции", - говорит Силкин.

Как оказалось, все они являются членами ДРГ.

"Во время предварительного допроса и проверки документов выяснилось, что задержанные являются военнослужащими незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" и членами разведывательно-диверсионной группы. У одного из задержанных изъяли паспорт гражданина Российской Федерации. Все преступники переданы в территориальный орган Службы безопасности Украины", - говорит спикер.