Боевики совершили несколько вооруженных провокаций в Чермалыке

Об этом сообщил спикер администрации президента по АТО Андрей Лысенко. "На Мариупольском направлении основные боевые действия в течение целого дня велись в Широкино. Кроме применения стрелкового оружия и минометов, противник совершил не менее трех обстрелов наших позиций из 152-миллиметровых орудий, расположенных в селе Саханка. Также вчера вечером враг совершил несколько вооруженных провокаций в Чермалыке, открыв огонь с восточного берега Павлопольского водохранилища", - сказал он.

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На Донецком направлении, по словам Андрея Лысенко, боевики не прекращают обстрелов и провокаций против сил АТО к западу от Донецка (участок от Марьинки до Авдеевки). Зафиксирована интенсивная работа снайперов противника, из тяжелого вооружения боевики применяют 120-миллиметровые минометы. Ночью из танков и 122-миллиметровых орудий боевики обстреляли Водяное, сообщил Андрей Лысенко.

Кроме того, боевики целый день вели обстрел украинских позиций в населенном пункте Луганское и Светлодарск.

На Луганском направлении продолжаются перестрелки почти по всей линии соприкосновения, режим тишины сохранялся лишь в районе Станицы Луганской. В частности, вблизи Новотошковски боевики совершили обстрел из реактивных установок "Град". Возле Золотого и Попасной противник обстрелял позиции сил АТО из 120-миллиметровых минометов, сообщил Андрей Лысенко.

"Противник чрезвычайно активен в темное время суток и пытается найти слабые места в нашей обороне", - отметил спикер.