Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, ранена местная жительница

Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, ранение получила местная жительница.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУМВД Украины в Донецкой области. «В результате ночного обстрела боевиками Марьинки ранена 38-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована с многочисленными осколочными ранениями», - говорится в сообщении. Читайте такжеБоевики за сутки совершили около 90 обстрелов, ночью снова произошли две попытки штурма - штаб Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавили в МВД.

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