Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, ранена местная жительница
11:21, 19 июня 2015Война
944 0
Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, ранение получила местная жительница.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУМВД Украины в Донецкой области.
«В результате ночного обстрела боевиками Марьинки ранена 38-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована с многочисленными осколочными ранениями», - говорится в сообщении.
Читайте такжеБоевики за сутки совершили около 90 обстрелов, ночью снова произошли две попытки штурма - штаб
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавили в МВД.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter