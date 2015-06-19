Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, ранена местная жительница

11:21, 19 июня 2015
Война
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Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, ранение получила местная жительница.

REUTERS
 

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУМВД Украины в Донецкой области.

«В результате ночного обстрела боевиками Марьинки ранена 38-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована с многочисленными осколочными ранениями», - говорится в сообщении.

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Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавили в МВД.

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