Боевики требуют амнистии

Как заявил Пушилин, которого со ссылкой на сепаратистов цитирует Радио Свобода, этот закон является «неотъемлемым элементом, который позволит провести выборы на Донбассе».

«Без этого закона выборов быть не может», – сказал Пушилин.

Он добавил, что этот закон был принят в сентябре прошлого года, однако его не подписал президент Петр Порошенко.

В конце прошлого месяца Порошенко заявил, что диалог с Донбассом возможен после проведения там честных выборов.

Читайте такжеКлимкин исключил амнистию для боевиков, которые обстреляли Мариуполь и сбили БоингМинские соглашения, подписанные в феврале 2014 года, предусматривают восстановление полного контроля над государственным рубежом со стороны правительства Украины в зоне АТО. Восстановление контроля должен начаться в первый день после местных выборов, которые должны проводиться согласно украинскому законодательству и на основании конституционной реформы, до конца 2015 года.

Соглашение также предусматривает «обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, что запрещает преследование и наказание лиц в связи с событиями, происходившими в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины». Власти Украины тогда заявляли, что амнистия участников событий на востоке Украины будет осуществляться только в рамках закона, принятого Верховной Радой, о помиловании лидеров боевиков речь не идет.