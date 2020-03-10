Обстрел санитарного автомобиля на Донбассе: начато расследование

Вследствие вражеской атаки автомобиль 10-й горно-штурмовой бригады 2Эдельвейс" был разбит.

В Донецкой области начато расследование по факту обстрела подконтрольными России боевиками санитарного автомобиля Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеБоевики на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, ранен военныйОб этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В ходе досудебного расследования установлено, что 9 марта около 12.50 в районе с. Гнутово боевиками с беспилотного летательного аппарата сброшены две гранаты на санитарный автомобиль 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс», который имел изображение красного креста на крыше. Вследствие вражеской атаки автомобиль получил повреждения.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Указанные действия являются грубым нарушением положений Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12.08.1949 и Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I).

Ранее УНИАН сообщал, как боевики, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, обстреляли санитарный автомобиль с маркировочными эмблемами Красного креста.