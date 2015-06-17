В Украине 54 российских военных привлечены к уголовной ответственности - СБУ

Об этом в интервью ЛІГАБізнесІнформ заявил начальник Главного следственного управления Василий Вовк.

"54 человека таких граждан РФ. Они сами это подтверждают. Они привлечены к уголовной ответственности. Хочу, чтобы все четко понимали, что это значит. Это объявление подозрения гражданину. У нас в этой части числится и Гиркин, и Козицын, и другие граждане России, которым объявлено о подозрении заочно", - сказал он.

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Вместе с тем, по его словам, 8 человек находятся под стражей.

"Под стражей находятся 8 человек - следствие ведет СБУ и еще есть 5 человек, дела которых уже переданы в суд. То есть, всего - 13. 6 человек уже осуждены на сроки от 7 до 13 лет", - уточнил Вовк.

Кроме того, как отметил начальник Главного следственного управления, открыты уголовные производства в отношении главы Минобороны РФ Шойгу и главы пограничной службы России.

Как сообщал УНИАН, в Кремле повторяют позицию Москвы, что никаких российских военных на Донбассе нет.



