На Донбассе в результате обстрелов оккупантов погиб военный, еще четверо ранены

Противник вел обстрелы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб, еще четверо ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

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Отмечается, что противник вел обстрел из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, шесть обстрелов было зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": четыре раза неподалеку Широкино - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 25 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Зайцево - из подствольного гранатомета; рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм - 8 мин, а также противник совершил обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции ОС вблизи Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН, 2 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.