Боевики били по всем направлениям, среди сил ООС много раненых

В результате обстрелов также пострадала местная жительница. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь.

02 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передает пресс-служба ООС.

Читайте такжеОбстрел автомобиля ВСУ на Донбассе: прокуратура открыла уголовное производство

Как отмечается, 7 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Схид", а именно возле Марьинки и Опытного, дважды неподалеку Красногоровки, в районе Авдеевки, рядом с Новомихайловкой и Лебединским.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Пивнич" противник осуществил 6 обстрелов наших позиций: дважды вблизи Орехового, дважды в районе Новотошковского и неподалеку Крымского.

Следует отметить, что противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка из миномета калибра 120 мм. В результате разрыва мины около дома взрывной волной выбито оконное стекло, осколками которого была ранена местная жительница. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь.

Вчера, 02 марта, в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, трое – боевое поражение.

С началом текущих суток российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 8 мин по защитникам населенного пункта Широкино, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид".

За текущие сутки потерь нет.

По подтвержденным данным потери российских оккупационных войск в течение последних двух дней составили: безвозвратными – 4 человека, ранеными и травмированными – 2 человека, уничтожено вооружения и военной техники – 2 единицы.