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Боевики били по всем направлениям, среди сил ООС много раненых

07:23, 03 марта 2020
Война
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Боевики ведут обстрелы из запрещенных видов оружия / фото УНИАН

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передает пресс-служба ООС.

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Как отмечается, 7 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Схид", а именно возле Марьинки и Опытного, дважды неподалеку Красногоровки, в районе Авдеевки, рядом с Новомихайловкой и Лебединским.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Пивнич" противник осуществил 6 обстрелов наших позиций: дважды вблизи Орехового, дважды в районе Новотошковского и неподалеку Крымского.

Следует отметить, что противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка из миномета калибра 120 мм. В результате разрыва мины около дома взрывной волной выбито оконное стекло, осколками которого была ранена местная жительница. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь.

Вчера, 02 марта, в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, трое – боевое поражение.

С началом текущих суток российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 8 мин по защитникам населенного пункта Широкино, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид".

За текущие сутки потерь нет.

По подтвержденным данным потери российских оккупационных войск в течение последних двух дней составили: безвозвратными – 4 человека, ранеными и травмированными – 2 человека, уничтожено вооружения и военной техники – 2 единицы.

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