Боевики ночью обстреляли из "Градов" украинских военных и мирное население

Сегодня ночью на Донбассе боевики из «Градов» обстреляли позиции украинских войск и два населенных пункта.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook

«В ночь на 25 апреля незаконные вооруженные формирования на Донбассе вновь прибегли к обстрелам позиций сил АТО и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». С 1.10 до 1.15, а также с 2.10 до 2.20 преступники выпустили, соответственно, 40 и 20 ракет по опорному пункту украинских войск неподалёку от села Гранитное Донецкой области. Кроме того, уже второй раз за последнюю неделю бандформирования накрыли огнем из «Градов» мирных жителей. С 2.30 до 2.35 боевики выпустили 20 ракет из системы БМ-21 «Град» по населенному пункту Старогнатовка Волновахского района», - отмечается в сообщении.

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По данным пресс-центра АТО, также в последнее время значительно возросло количество обстрелов украинских позиций из тяжелых вооружений. Только этой ночью незаконные вооруженные формирования применили по опорным пунктам неподалеку от Песков и Авдеевки минометы калибра 120 миллиметров, а по позициям в районе поселка Гранитное - артиллерию калибра 122 миллиметра.

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«Таким образом, несмотря на громкие заявления о необходимости мирного урегулирования конфликта на Донбассе, противник продолжает цинично нарушать Минские договоренности о соблюдении режима прекращения огня и отвода от линии разграничения артиллерийских систем калибра более 100 миллиметров. Особенно циничными и лишенными здравого смысла выглядят действия бандформирований, когда те накрывают артиллерийским огнем или огнем из реактивных систем залпового огня мирное население», - подчеркивают в пресс-центре АТО.