Стало известно имя погибшего вчера на Донбассе украинского военного

Погибший военный родился в 1979 году в Мариуполе, и защищал родной Донбасс с 2018 года.

В результате вражеского удара на Донбассе в воскресенье, 1 марта, погиб сержант 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Руських.

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Об этом сообщает пресс-служба 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Он родился 31 января 1979 года в Мариуполе, и защищал родной Донбасс с 2018 года. Дома его ждали родители, жена и маленький ребенок.

"Военнослужащие 46 отдельной десантно-штурмовой бригады выражают искренние соболезнования семье и близким Героя. Вечная слава павшему бойцу! Мы сделаем все возможное, чтобы его жертва не была напрасной!", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 1 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате один украинский военный погиб, шестеро ранены.