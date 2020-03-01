Сегодня на Донбассе один украинский военный погиб, шестеро ранены - штаб ООС

Оккупанты на Донбассе с начала сегодняшних суток совершили 5 обстрелов, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате один украинский военный погиб, шестеро ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что противник вел обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": возле населенного пункта Пески - из миномета калибра 82 мм противник выпустил две мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Лебединским - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; недалеко от Невельского - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел два обстрела: возле Луганского - из станкового противотанкового гранатомета - семь выстрелов, также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и в районе населенного пункта Нижнетеплое - из противотанкового ракетного комплекса.

"Сегодня в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое получили ранения и еще трое - боевое поражение", - добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, 1 марта при подвозе продуктов к позициям украинских защитников российские оккупанты заметили автомобиль ОС и попали в него управляемой ракетой. В результате один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое ранены, еще двое получили боевое поражение.