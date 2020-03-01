Оккупанты подбили ракетой автомобиль Объединенных сил: один погиб, четверо ранены

По данным штаба, при подвозе продуктов к позициям украинских защитников российские оккупанты заметили автомобиль ОС и попали в него управляемой ракетой.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс возле Нижнетеплого, в результате один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое ранены, еще двое получили боевое поражение.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что при подвозе продуктов к позициям украинских защитников возле населенного пункта Нижнетеплое, российские оккупанты заметили автомобиль ОС и применили противотанковый ракетный комплекс.

«В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кабину автомобиля один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое наших защитников получили ранения, а еще двое - боевое поражение. Всех раненых и пораженных украинских военнослужащих оперативно доставили в стационарные медицинские учреждения и оказали квалифицированную медицинскую помощь», - говорится в сообщении.

«Учитывая то, что расстояние до автомобиля украинских военных составляло около 3500 метров, вполне вероятно, что прицельный огонь на поражение по нему вел подготовленный оператор-наводчик ПТРК вооруженных сил Российской Федерации, а не наспех обученный вчерашний гражданский человек», - подчеркнули в штабе.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 29 февраля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащие Объединенных сил получили ранения и еще один - боевое поражение.