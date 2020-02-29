На въезде в Мариуполь нацгвардейцы задержали двух вероятных боевиков "ЛДНР"

Они ехали рейсовыми автобусами «Мариуполь – Константиновка» и «Новотроицкое – Мариуполь».

Правоохранители из состава Объединенных сил на въезде в город Мариуполь Донецкой области задержали двух человек по подозрению в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

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Как сообщается на странице операции ОС в Facebook, на блокпосте, что расположен на въезде в Мариуполь, военнослужащими подразделения Национальной гвардии из состава Объединенных сил для проверки документов были остановлены рейсовые автобусы сообщением «Мариуполь - Константиновка» и «Новотроицкое - Мариуполь». Среди пассажиров автобусов были двое граждан, которые, согласно с поисковой базой полиции, причастны к вооруженным формированиям Российской Федерации.

Эти граждане были задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.260 УК «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований», и переданы сотрудниками полиции.