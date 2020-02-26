Российские оккупанты взялись за старое – обстреливают ВСУ из жилых кварталов в ОРДЛО

Также происходит дополнительное минирование подступов к позициям.

Командование российско-оккупационных войск возобновило практику ведения артиллерийских обстрелов подразделений Объединенных сил с боевых позиций, расположенных в жилых кварталах временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

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Об этом на брифинге со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Максим Праута.

«Командование российско-оккупационных войск возобновило практику ведения артиллерийских обстрелов подразделений Объединенных сил с боевых позиций, расположенных в жилых кварталах населенных пунктов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», - сказал он.

По словам Прауты, такие действия оккупантов усилили недовольство местных жителей, ведь от детонации в результате выстрелов разрушается личное имущество, а также происходит дополнительное минирование подступов к позициям.

При этом минирование территории приводит к росту потерь среди оккупантов. Так, 23 февраля на одном из собственных минных полей подорвался военнослужащий 1 АК. Командование оккупационных войск пытается скрыть обстоятельства инцидента, выдавая гибель наемника как результат столкновения с диверсионно-разведывательной группой Объединенных сил, подчеркнул Праута.