Офицер ВСУ сообщил о существенных потерях боевиков "ЛДНР" за вчера

Вчера оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Потери оккупантов за 26 февраля составили 6 человек – 5 убитыми и один раненый.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, который занимается мониторингом информации с сепаратистских пабликов в соцсетях.

«Потери российско-оккупационных войск 26.02.2020 г. безвозвратные (200) – 5, санитарные (300) – 1», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 26 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.