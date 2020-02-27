Офицер ВСУ сообщил о существенных потерях боевиков "ЛДНР" за вчера
08:33, 27 февраля 2020Война
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Вчера оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Иллюстрация / REUTERS
Потери оккупантов за 26 февраля составили 6 человек – 5 убитыми и один раненый.
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Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, который занимается мониторингом информации с сепаратистских пабликов в соцсетях.
«Потери российско-оккупационных войск 26.02.2020 г. безвозвратные (200) – 5, санитарные (300) – 1», – говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 26 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.
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