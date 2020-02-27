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Офицер ВСУ сообщил о существенных потерях боевиков "ЛДНР" за вчера

08:33, 27 февраля 2020
Война
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, который занимается мониторингом информации с сепаратистских пабликов в соцсетях.

«Потери российско-оккупационных войск 26.02.2020 г. безвозвратные (200) – 5, санитарные (300) – 1», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 26 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

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