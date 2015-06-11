В Горловке в результате обстрела боевиков погибли три мирных жителя, ранены двое детей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, по предварительным данным, в результате ночных обстрелов погибли трое мирных жителей.

Ранения получили еще трое человек, среди которых двое детей – семи и шестнадцати лет. Данные о пострадавших и погибших еще уточняются.

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Установлено, что под обстрел попали большинство районов города. Сейчас в городе частично отсутствуют электроэнергия и центральное водоснабжение.

По факту нападения террористов «ДНР» на Горловку начато уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).