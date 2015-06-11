В Горловке в результате обстрела боевиков погибли три мирных жителя, ранены двое детей
12:05, 11 июня 2015Война
4360 0
Сегодня ночью боевики террористической организации «Донецкая народная республика» нанесли массированный удар из тяжелой артиллерии по жилым кварталам Горловки Донецкой области.
Reuters
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, по предварительным данным, в результате ночных обстрелов погибли трое мирных жителей.
Ранения получили еще трое человек, среди которых двое детей – семи и шестнадцати лет. Данные о пострадавших и погибших еще уточняются.
Читайте такжеНа Луганщине из-за обстрела боевиков погиб военный, еще четверо получили ранения
Установлено, что под обстрел попали большинство районов города. Сейчас в городе частично отсутствуют электроэнергия и центральное водоснабжение.
По факту нападения террористов «ДНР» на Горловку начато уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter