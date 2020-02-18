Эскалация на Донбассе: США призвали Россию придерживаться Минских соглашений

Сегодня утром вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вильный.

В Соединенных Штатах Америки призывают Российскую Федерацию соблюдать Минские соглашения в связи с обострением ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

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"Мы глубоко обеспокоены сегодняшними сообщениями об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать свои Минские и Нормандские обязательства", - заявили американские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один украинский военнослужащий погиб, еще пятеро получили ранения.

В то же время были уничтожены четверо оккупантов, шестеро ранены.

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска сегодня хотели захватить наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.