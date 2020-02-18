"Враг пренебрегает любыми договоренностями и пытается давить": Загороднюк об атаке оккупантов на Донбассе

По словам Загороднюка, украинские войска удерживают позиции и готовы к любому развитию ситуации.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк отреагировал на сегодняшнюю атаку боевиков в Луганской области, заявив, что враг пренебрегает любыми договоренностями и пытается давить.

Министр написал в Facebook: «В очередной раз видим, что никакие обязательства, принятые на себя российскими оккупантами, ничего не стоят. Враг пренебрегает любыми договоренностями и пытается давить».

Загороднюк напомнил, что сегодня утром противник перешел к активным наступательным действиям, применив запрещенное оружие, однако наши воины дали достойный отпор.

«В настоящее время бой завершился. Наши войска удерживают позиции и готовы к любому развитию ситуации», - подчеркнул министр.

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Как сообщал УНИАН, утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг применил минометы калибра 120 мм.

Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В бою один военнослужащий ВСУ погиб, трое военных получили ранения и двое контузии.