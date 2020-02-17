Для Гааги: на Луганщине нашли очередной след армии РФ на Донбассе (фото)

Найденное вооружение будет передано в Офис прокурора Международного уголовного суда с целью доказать причастность РФ в вооруженном конфликте на территории нашего государства.

Во время работ по разминированию вблизи участка разведения войск в районе пгт Станица Луганская обнаружено военное средство поражения производства Российской Федерации 2003 года - термобарической заряд ТБГ-7В от РПГ-7В.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Указанный боеприпас не производится в Украине, не находится на вооружении Вооруженных сил Украины и используется исключительно армией РФ», - отметили в прокуратуре.

По версии следствия, средства поражения такого типа применяются представителями незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ и оккупационной администрации РФ в Луганской области, для осуществления военной агрессии против ВСУ.

Прокуратура совместно с работниками СБУ и оперативно-тактической группировкой «Север» задокументировала очередной факт поставки РФ вооружения подконтрольным ей незаконным вооруженным формированиям на временно оккупированной территории Луганской области.

Найденное вооружение будет передано в Офис прокурора Международного уголовного суда с целью доказательства причастности РФ к вооруженному конфликту на территории нашего государства.