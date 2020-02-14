ОГП собирает доказательства принудительной выдачи псевдопаспортов "ЛДНР" для отправки в Гаагский суд

По предварительным данным, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, по всей вероятности, получено более 500 тыс. псевдопаспортов - 300 тыс. и 200 тыс. соответственно.

Офис Генерального прокурора собирает и документирует доказательства насильственной политики оккупационных администраций РФ относительно получения гражданами Украины - жителями временно оккупированных территории Луганской и Донецкой областей «паспортов» псевдореспублик для направления информационного сообщения в Офис прокурора Международного уголовного суда.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что наличие такого паспорта для лиц, трудоустроенных в структурах оккупационных администраций, является обязательным условием, а его отсутствие считается основанием для увольнения.

«Такие умышленные принудительные действия незаконных администраций, контролируемых РФ, являются грубым нарушением норм международного права, в частности Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокол 1977 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, по всей вероятности, получено более 500 тыс.псевдопаспортов – 300 тыс. и 200 тыс. соответственно.

На национальном уровне процессуального руководства областных прокуратур следователями СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляется досудебное расследование по уголовным производствах за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).