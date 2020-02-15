Без Украины невозможно обсуждать урегулирование ситуации на Донбассе - президент

Президент Владимир Зеленский заметил, что приоритетом для Украины является собственная независимость.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что без Украины невозможно обсуждать какие-либо планы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Я всегда немного обижался, несмотря на объем помощи тех или иных стран нам в этой ситуации, и в экономической ситуации, и в реформировании страны, когда об Украине начинают говорить, решать вопрос где-то там - за спиной у нас", - заявил он.

"Это как с этим планом, о котором вы сказали с самого начала, и как я отношусь к нему. Новый план. В Мюнхене нашли новый план, как урегулировать войну на востоке Украины. А мы? Это у нас война. Просто хочу напомнить, что можно спросить у нас", - подчеркнул Зеленский.

Президент заметил, что приоритетом для Украины является собственная независимость, политическая независимость и видение "урегулирования ситуации" на востоке.

Как сообщалось, 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по вопросам безопасности появился документ, который позже был удален.

В документе отмечалось, что его подписали председатель конференции по безопасности Вольфганг Ишингер и бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов. Также было сказано, что подписантами были трое украинских экспертов Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений.

В документе речь не шла о военной агрессии России против Украины и об оккупации украинских территорий. Документом предусматривались постепенная отмена западными странами санкций против России при пошаговом выполнении Минских соглашений и начало всеобъемлющего диалога в Украине о национальной идентичности, который учитывал бы позиции России, Венгрии и Польши.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что обнародованный в Мюнхене документ по "усилению безопасности в Украине" не является официальным и противоречит официальной позиции Украины.