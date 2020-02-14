В "ДНР" заявили, что Сурков продолжит курировать боевиков

В Кремле пока эту информацию по Суркову не комментировали.

Основатель террористического подразделения «Восток» и бывший «секретарь Совбеза «ДНР» Александр Ходаковский заявил, что в Кремле решили разделить кураторство по «украинским вопросам» и вопросам оккупированных районов Донбасса.

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«Есть и приятные новости: [замглавы администрации президента РФ Дмитрий] Козак будет отвечать за Украину, а [помощник президента РФ Владислав] Сурков за нас», - написал Ходаковский в своем Telegram-канале.

11 февраля спикер президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак уже курирует "украинское направление" и вопросы "интеграции".

"Могу констатировать, что да – Козак занимается и будет заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции. Точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которая до сих пор не формализована", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, означает ли факт встречи тогда еще помощника президента Украины, а ныне главы ОП Андрея Ермака с Козаком, что именно он будет курировать украинское направление в АП РФ.

На уточняющий вопрос УНИАН, интеграцией кого с кем будет заниматься Козак, Песков ответил: "Не России и Украины. У России много интеграционных процессов помимо Украины, в которых она (Россия) участвует весьма успешно".

При этом, по словам Пескова, прошение об отставке Владислава Суркова, который ранее в Кремле курировал "украинское направление", не подписано. "Нет, не подписано. Мы об этом не объявляли", - сказал Песков.

Он подтвердил, что именно Козак будет главным чиновником в АП РФ, который будет заниматься Украиной.