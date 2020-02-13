Столтенберг рассказал о проблемах, которые мешают прекращению войны на Донбассе

В частности, речь идет о постоянных нарушениях режима прекращения огня и препятствовании деятельности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что прекращению войны на востоке Украины мешает множество проблем.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе в рамках заседания министров обороны стран-членов НАТО.

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«Мы выражаем приверженность президенту Зеленскому за инициативу, которую он начал для восстановления усилия для поиска путей мирного урегулирования конфликта в Украине. Мы также приветствуем возобновление встреч в рамках «нормандского формата» на высоком уровне. Мы приветствуем тот факт, что мы видели обмен пленниками и также произошедшее расширение определенных участков для разведения сил», - заявил Столтенберг.

При этом он заявил, что кроме определенного прогресса, до сих пор остается «много проблем».

«К примеру, мы видим постоянные нарушения режима прекращения огня. Мы видим, что наблюдатели ОБСЕ не имеют возможности работать свободно и безопасно, но мы решительно поддерживаем усилия по поиску мирного урегулирования. Это война, которая происходит в Европе вблизи (стран) НАТО, и это, конечно, имеет значение для всех нас», - подчеркнул Столтенберг.