В Украине разработают программу для молодежи из ОРДЛО, чтобы мотивировать ее сохранить украинское гражданство

Зеленский считает недопустимой раздачу жителям Донбасса российских паспортов.

В Украине будут разрабатывать программу для молодежи из оккупированных районов Донбасса, чтобы мотивировать ее к сохранению гражданства Украины.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, сегодня глава государства Владимир Зеленский провел совещание относительно обеспечения молодежи из ОРДЛО возможностями получения паспорта гражданина Украины и содействия абитуриентам в поступлении в украинские вузы.

Зеленский напомнил о массовой паспортизации на оккупированном Донбассе, которую там устроила Россия. Такую ситуацию президент назвал недопустимой.

"Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и с тех или иных причин не могут жить на подконтрольной Украине территории", - считает он.

По словам президента, есть необходимость в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, которые подтверждают гражданство Украины. По мнению Зеленского, эти меры должны мотивировать молодежь к получению образования и содействию в устройстве дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украиной.

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В МВД назвали предложения, которые могли бы лечь в основу будущей программы. Среди предложенных шагов – упрощение процедуры получения административных услуг, в частности в части получения украинского свидетельства о рождении ребенка и паспортов жителями оккупированных территорий.

"Также рассматривается возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины – дисциплин, которые не преподаются на временно оккупированных территориях, а также расширение количества учреждений высшего образования, в которые могли бы поступать дети указанной категории, и увеличение квот на бюджетные места в них, организация работы горячей линии для абитуриентов и прочее", - сообщили в Офисе президента.

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Зеленский отметил важность создания на КПВВ с Крымом и ОРДЛО центров предоставления административных услуг. Он также выступил за проведение широкой информационной кампании и отметил на комплексном подходе при разработке программы и реализации всех предложенных шагов.

Предметные предложения участники встречи намерены выработать и представить до 1 марта.