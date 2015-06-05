Для решения гуманитарного кризиса в Украине не хватает $250 миллионов - ООН

Для решения гуманитарного кризиса в Украине не хватает 251 млн долларов. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман, сообщается в Twitter организации.

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"Для решения гуманитарного кризиса в Украине не хватает 251 млн долл", - говорится в сообщении.

Фелтман: для решения гуманитарного кризиса в Украине не хватает 251 млн долларов — ООН (@UnitedNationsRU) June 5, 2015

Как сообщал УНИАН, во время заседания Совета Безопасности ООН Фелтман заявил, что с начала конфликта на Донбассе погибли 6 тыс. 400 человек.