Для решения гуманитарного кризиса в Украине не хватает $250 миллионов - ООН

18:35, 05 июня 2015
Война
464 0

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман.

twitter.com/Debaltsevo_UA

Для решения гуманитарного кризиса в Украине не хватает 251 млн долларов. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман, сообщается в Twitter организации.

Читайте такжеРоссия игнорирует договоренности, будто мир слишком глуп, чтобы не заметить этого – США

"Для решения гуманитарного кризиса в Украине не хватает 251 млн долл", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, во время заседания Совета Безопасности ООН Фелтман заявил, что с начала конфликта на Донбассе погибли 6 тыс. 400 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter