Для решения гуманитарного кризиса в Украине не хватает $250 миллионов - ООН
18:35, 05 июня 2015Война
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Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман.
twitter.com/Debaltsevo_UA
Для решения гуманитарного кризиса в Украине не хватает 251 млн долларов. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман, сообщается в Twitter организации.
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"Для решения гуманитарного кризиса в Украине не хватает 251 млн долл", - говорится в сообщении.
Фелтман: для решения гуманитарного кризиса в Украине не хватает 251 млн долларов
— ООН (@UnitedNationsRU) June 5, 2015
Как сообщал УНИАН, во время заседания Совета Безопасности ООН Фелтман заявил, что с начала конфликта на Донбассе погибли 6 тыс. 400 человек.
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