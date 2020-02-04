На Харьковщине простились с боевой медсестрой Клавдией Сытник, погибшей на Донбассе (видео)

Женщина погибла в результате обстрела террористов в минувшую субботу.

В Харьковской области сегодня простились с 33-летней Клавдией Сытник - старшей боевой медсестрой, которая погибла на Донбассе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Женщина погибла во время вражеского обстрела возле поселка Новотошковское на Луганщине. Она несла лекарство больному бойцу и в этот самый момент боевики начали вести огонь по украинской позиции.

Женщина умерла мгновенно - ее не защитил даже бронежилет.

На войну Клавдия Сытник пошла добровольцем - отслужила три года и готовилась к демобилизации. В конце месяца ей должно было исполниться 34 года. У женщины осталась 12-летняя дочь.

Отдать последнюю дань уважения боевой медсестре на главную площадь ее родного села пришли едва ли не все его жители.

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По словам заместителя командира первого дивизиона 54-й бригады Валерия Руденко, на фронте женщина выполняла не только обязанности боевого медика, но была и поваром, психологом. "Она была не просто солдатом, военнослужащим. Она для нас всех была настоящим боевым побратимом", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в субботу от обстрелов террористических вооруженных формирований в районе Новотошковского Луганской области погибла старший боевой медик механизированной роты сержант Клавдия Сытник.