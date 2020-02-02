Обострение на Донбассе: боевики обстреляли украинские позиции 15 раз, один военный погиб

Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов.

За минувшие сутки, 1 февраля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один получил ранения. Также один боец получил ранение в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, 1 февраля вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

На все обстрелы российских оккупантов подразделения ОС давали адекватный ответ из разрешенного вооружения.

С началом текущих суток оккупанты огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, в субботу от обстрела террористических вооруженных формирований в районе Новотошковское Луганской области погибла старший боевой медик механизированной роты сержант Клавдия Сытник.