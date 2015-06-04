Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки: ранен мирный житель

Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки. Об этом сообщил экс-спикер АТО Алексей Дмитрашкивский на своей странице в Facebook.

"Только что нелюди обстреляли город Авдеевка. Есть разрушения. Огонь велся именно по населенным участкам", - написал Дмитрашковский.

Щойно нелюди обстріляли місто Авдієвку. Є руйнування. вогонь вівся саме по населеній ділянці. Posted by Олекса Світлійший on 4 червня 2015 р.

Информацию о том, что Авдеевка опять оказалась под обстрелом подтверждают местные жители корреспонденту "Новости Донбасса".

"Прямые попадания по адресам Юбилейный 1 и 4. И по всей видимости перебита газовая труба. Между 4 и 5 домом по этой улице ранило мужчину. В доме на ул. Коммунальная 9 и Коммунальная 21, выбиты окна", - сообщает очевидец.

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Также о разрушениях сообщают пользователи соцсетей: "Юбилейный 5 осколок попал в окно. Попадание Коммунальная, 9, 3 подьезд пятый этаж. Попадание возле Коммунальной, 21. Юбилейный 4, 4 этаж нет балкона. Упало во двор Юбилейного 3-2-4. На Юбилейном во дворе 5,6 и 4 домов ранило мужчину, увезла скорая. Множество осколков в окна залетело в 5 и 6 домах", - говорится в группе в соцсети "Вконтакте".

Около 15 снарядов прилетели в район Вечерней школы. Поступила информация об одном раненом. Об этом "Новости Донбасса" сообщил секретарь горсовета Артем Сабадаш.

Начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что в результате обстрела боевиками Авдеевки разрушены дома и поврежден газопровод. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Боевики обстреляли Авдеевку. Прямые попадания снарядов в жилые дома в районе улицы Юбилейная. Разрушены дома, поврежден газопровод. Информация о пострадавших уточняется», - написал Аброськин.

Боевики обстреляли Авдеевку. Прямые попадания снарядов в жилые дома в районе ул.Юбилейная. Разрушены дома, поврежден г... Posted by Vyacheslav Abroskin on 4 червня 2015 р.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела милиции.