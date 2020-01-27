Стали известны имена бойцов, погибших на Донбассе 26 января

В зоне боевых действий погибли военнослужащие из Одесской и Сумской областей.

Стали известны имена двух бойцов, которые погибли в зоне боевых действий на Донбассе в воскресенье, 26 января.

Как сообщает "Думская", вчера утром на фронте погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады Евгений Щуренко. Это произошло в районе Красногоровки Донецкой области.

Как сообщили изданию в командовании части, солдат Щуренко проходил службу на должности старшего механика-водителя БМП-2. Его машину обстреляли из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9. Мехвод погиб на месте, еще один военнослужащий получил ранение. Сегодня ему должно было исполниться 42 года. Погибший боец родом из Килии Одесской области.

По информации журналиста Назара Приходько, 26 января на фронте погиб уроженец Шостки (Сумская область), командир отделения Антон Хоба. Воевать он пошел добровольцем в 2015 году, а погиб в результате вражеского обстрела.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба ООС, за прошедшие сутки, 26 января, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вчера в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один защитник погиб и еще один получил боевую травму.