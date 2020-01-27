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Стали известны имена бойцов, погибших на Донбассе 26 января

11:54, 27 января 2020
Война
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На Донбассе вчера погибли двое военных / фото УНИАН

Как сообщает "Думская", вчера утром на фронте погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады Евгений Щуренко. Это произошло в районе Красногоровки Донецкой области.

Как сообщили изданию в командовании части, солдат Щуренко проходил службу на должности старшего механика-водителя БМП-2. Его машину обстреляли из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9. Мехвод погиб на месте, еще один военнослужащий получил ранение. Сегодня ему должно было исполниться 42 года. Погибший боец родом из Килии Одесской области.

Евгений Щуренко погиб в районе Красногоровки / фото: Думская

По информации журналиста Назара Приходько, 26 января на фронте погиб уроженец Шостки (Сумская область), командир отделения Антон Хоба. Воевать он пошел добровольцем в 2015 году, а погиб в результате вражеского обстрела.

Антон Хоба ушел воевать в 2015 году / Фото: Facebook Назар Приходько

Как сообщал УНИАН, по данным штаба ООС, за прошедшие сутки, 26 января, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вчера в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один защитник погиб и еще один получил боевую травму.

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