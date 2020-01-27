На Донбассе боевики 12 раз нарушили "тишину": погибли два украинских бойца

Еще двое защитников Украины за прошедшие сутки получили боевые травмы.

Оккупанты не прекращают обстрелов на Донбассе / фото УНИАН

За прошедшие сутки, 26 января, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вчера в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один защитник погиб и еще один получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

Читайте такжеБывший комбат 72-й ОМБР имени Черных Запорожцев Александр Вдовиченко: первой мыслью в Авдеевке было: "Наверное, я здесь сдохну"

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Семь обстрелов по нашим позициям было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: дважды неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета – 8 выстрелов; рядом с Лебединским – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия; два раза неподалеку Старогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новогригорьевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Гнутове – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: два раза неподалеку Орехового – из минометов калибра 120 мм – 3 мины и 82-мм миномета – 4 мины, а также гранатометов различных систем; дважды рядом населенного пункта Новотошковськое – 8 мин со 120-мм миномета; неподалеку Крымского – из миномета калибра 120 мм противник выпустил 3 мины.

Кроме того, в 18:15 в районе участка разведения вблизи населенного пункта Богдановка враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН, предыдущие сутки, 25 января, вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.