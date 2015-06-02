За время проведения АТО погибли 16 медиков, еще 60 были ранены - Богомолец

За время проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли 16 медицинских работников, еще 60 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по здравоохранению, советник президента Украины Ольга Богомолец на заседании коллегии Минздрава, которое проходит с участием премьер-министра Арсения Яценюка.

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"На сегодняшний день погибли 16 наших коллег, 60 получили ранения", - сказала она.

Как ранее сообщалось, в ООН заявили, что за время боевых действий на востоке Украины погибли более 6400 человек.

По данным организации, среди погибших по меньшей мере 626 женщин и девушек. Ранены, как говорится в отчете, 15962 человека.