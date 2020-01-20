ВСУ были способны помешать аннексии Крыма в 2014 году – Кривонос

Генштаб отрабатывал план, который предусматривал противодействие захвату территории Украины.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявляет, что в 2014 году во время незаконной аннексии Крыма Россией украинские военные могли сдержать российскую агрессию.

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В интервью «Донбасс Реалии» он рассказал, что 31 января 2014 года украинские части высокомобильных десантных войск и части специального назначения были подняты по тревоге.

«Мы начали отрабатывать план, который предусматривал противодействие захвату территории Украины. Этот вариант Генеральным штабом был предусмотрен и отработан. Множество военных частей были ориентированы по плану, как противодействовать возможным попыткам захвата территорий, в том числе и части ВДВ, непосредственно 25-я воздушно-десантная бригада и 79-и воздушно-десантная бригада. Они должны были войти в Крым, занимать позиции и усиливать группировку Вооруженных сил Украины в Крыму», – рассказал Кривонос.

По словам генерал-майора ВСУ, первый этап плана начал реализовываться.

«Через некоторое время должен был начаться второй этап. Но он не был реализован, потому что не были подписаны боевые распоряжения на применение этих частей. Соответственно, план свернули», – отметил он.

Кривонос выразил уверенность, что украинские военные, в частности, воздушно-десантные войска, «были способны выполнить свою задачу».

«У меня есть своя точка зрения и, возможно, я тоже ошибаюсь, опираясь на тот объем информации, который имею. Но я четко знаю, что части ВДВ были способны выполнить свою задачу, которая стояла в соответствии с тем планом. Так же, как и группы спецназначения наших полков и центров, которые будут уже в Крыму, четко знали свои задачи и четко их выполняли. И в принципе, теоретически наше пребывание в Крыму, усиление группировки позволило бы, скажем так, удержать от того безнаказанного нахальства войска Российской Федерации», – подчеркнул Кривонос.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.